По церковному календарю сегодня, 7 июля, православные и греко-католики отмечают Рождество Иоанна Крестителя - христианский пророк, известивший о предстоящем приходе Иисуса Христа. Именуется также Иоанн Предтеча, поскольку является предшественником Иисуса.

Как свидетельствует Писание, Иоанн Креститель родился на полгода раньше Христоса, в семье священника Захария и праведной Елизаветы – тети Пресвятой Богородицы. Архангел Гавриил явился его отцу в храме, когда он уже был в почтенном возрасте, и известил о том, что у него будет сын.

Предтеча вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению постом и молитвой. Оставался пустынножителем, пока Господь не призвал его к служению.

Вступление Иоанна Крестителя на всенародную проповедь состоялось, когда ему было 30 лет. Покаявшихся в грехах, Иоанн крестил водой в реке Иордан, готовя их к духовному крещению Иисусом Христом. Вместе со всеми на берег реки Иордан пришел и Христос, которого Иоанн также окрестил в воде.

Предтеча бесстрашно разоблачал грехи и лживость не только среди простых людей, но и среди верхушки знати. Иоанн Креститель всенародно осуждал царя Ирода за то, что он женился на Иродиаде - жене своего живого брата, за что Предтечу арестовали и около года держали в темнице.

В день своего рождения Ирод обещал дочке Иродиады Саломие, угодившей ему и его гостям танцем, выполнить любое ее желание. Наученная матерью Саломия пожелала голову Иоанна Крестителя. Иоанн был казнен, его голову на блюде подали Саломие.