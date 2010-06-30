Задержали священника, который вклеил свои фото в паспорт умершего

В Хмельницком задержан священник (житель Новоушицкого района), пытавшийся передоверить автомобиль «Renault», который был оформлен на поддельный паспорт гражданина Украины, владелец которого погиб еще в 2003 году.



Об этом УНИАН сообщил начальник ВГАИ по обслуживанию города Хмельницкого и АТИ УГАИ УМВС Украины в Хмельницкой области Валерий ВОВЧЕМИС.



По его словам, священнослужитель вклеил собственную фотокарточку на первую и третью страницу паспорта и хотел использовать его с целью получения юридических услуг.



“В совершенном преступлении священник признался полностью. Вышеупомянутый паспорт изъят и направлен на экспертизу”, - рассказал В.ВОВЧЕМИС.

