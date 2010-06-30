Гражданин пытался вывезти из Украины три старинных иконы

Три старинных иконы пытался вывезти из Украины гражданин Российской Федерации через пункт пропуска «Новые Ярыловичи», который находится в зоне деятельности Черниговской таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, для пересечения границы гражданин, следовавший на автомобиле «Toyota Camry» в направлении Республики Беларусь, избрал полосу упрощенного контроля – «зеленый коридор». Тем самым водитель подтвердил, что не перемещает вещей, подлежащих декларированию, налогообложению или имеющих ограничение к перемещению через границу.

По решению работников Черниговской таможни автомобиль был выведен из «зеленого коридора» для осуществления углубленного осмотра совместно с пограничниками. Перед началом осмотра инспектор таможни предложил гражданину заполнить таможенную декларацию. Только тогда гражданин «вспомнил», что вывозит из Украины три иконы, находящиеся в багажном отделении автомобиля в хозяйственной сумке среди личных вещей.

Иконы изготовлены из металла темно-желтого цвета и имеют признаки старины. Точный год изготовления икон и их принадлежность к историческим и культурным ценностям будут определять эксперты.

В отношении гражданина работниками таможни составлен протокол согласно 339 статье Таможенного кодекса Украины «нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля».