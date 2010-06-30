В Ялте после ливня выявлено захоронение ранних христиан

Христианское захоронение, вероятнее всего средневекового периода, выявлено после дождя на территории киностудии, которая расположена на Поликуровском холме в Ялте.

В милицию по линии "102" неделю назад обратился работник киностудии, идет речь в переданном агентству УНИАН пресс-релизе милиции Ялты.

"Во время дождей на их территории сдвинулся камень, под которым были найдены черепа и кости людей" - сообщили в милиции.

На киностудию выезжали представители следственно-оперативной группы, в частности научные сотрудники. Они установили, что находка - "захоронение ранних христиан VI - X века".

Вместе с тем, пресс-атташе Ялтинской киностудии Ольга ВОЛОДЧЕНКО сообщила УНИАН, что точная дата захоронений пока что не известна. "Выявленные останки. Век пока что никто не знает. Все это будет выяснено после раскопок. Работают специалисты", - сказала О. ВОЛОДЧЕНКО по телефону.