Лавра против «канатки»

В столице обещают в скором времени начать строительство канатной дороги. Напомним, идея появилась у столичных властей в июле прошлого года. Предполагалось, что возле арки Дружбы народов построят 250-метровую башню и пустят с нее четыре «ветки»: на Европейскую пл., Владимирскую горку, Мариинский парк и Труханов остров. Как сообщает "БЛИК", проект оценили в $200 млн., сейчас же остановились на более легкой версии: 12 млн. и одна «ветка». Правда, кто даст и эти деньги, пока неясно.



– Это будет канатная дорога с тремя остановками: «Владимирская горка», ст. м. «Днепр» и «Печерский ландшафтный парк». Вагончики будут пролетать над нижней Лаврой, – говорит заммэра Игорь Добруцкий.



Среди предложенных четырех проектов победил австрийский. Он предполагает установку 19 опор канатной дороги, которые почти не видны с Правого берега, и собираются запустить 59 вагончиков. Канатную дорогу планируют построить за 15 месяцев.



Добруцкий заявил, что власти уже даже пришли к согласию с представителями Киево-Печерской лавры, над которой, по идее, будут летать вагончики.



Но в самой Лавре это решительно отрицают. Причем как в заповеднике, так и в монастыре.



– Прихожане и все верующие против такого проекта! Я думаю, что это блеф. Такого быть не может. Вряд ли позволят это осуществить. Такая святыня и придумали летать над ней! Будто в городе других проблем нет, – говорит пресс-секретарь Киево-Печерской лавры отец Лонгин.



– У нас этот вопрос не обсуждался. Я был бы в курсе. Над нами канатка летать не будет! –говорит отец Варсанофий, казначей Лавры.



– Я думаю, это нереально. Никто над святыми местами летать не будет, – заявил Владимир Пономаренко, замдиректора по реставрационным работам заповедника Киево-Печерская лавра.







