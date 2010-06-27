В Большом театре Москвы установят звонницу

В Москве началась подготовка к монтажу стальных конструкций, необходимых для установки уникальной звонницы Большого театра, собранной в 1920-е годы из спасенных от переплавки колоколов московских храмов, передает «Баговест».

"Все предварительные работы для установки звонницы уже были проведены, установку ферм звонниц - особых плоских решетчатых конструкций - планируется завершить к началу июля 2010 года", - сообщила Евгения Васильева, представитель генподрядчика, производящего реставрационные работы в Большом театре.

В послереволюционные годы московский звонарь Алексей Кусакин по просьбе руководства Большого театра собирал звонницу из различных по диаметру, весу и тональности колоколов, спасая колокола от неминуемой переплавки.

Руководство театра запрашивало колокола храма Христа Спасителя, но вместо них театру отдали отдельные колокола церкви Воскресения Христова в Кадашах. Большой театр также претендовал на самый большой, 16-тонный, колокол звонницы старообрядческого Рогожского кладбища, однако колокол был отдан электромашиностроительному заводу "Динамо" для переплавки на части моторов и лебедок.

"Страна нуждалась в броне, но благодаря усилиям звонаря и Большому театру старинные уникальные колокола были спасены", - рассказала Е.Васильева.

В августе 1932 года культкомиссия президиума ВЦИК постановила передать театру 21 колокол общим весом 421 пуд с храмов, расположенных на Немецком рынке, у Курского вокзала и на Лубянской площади.

В июле 2010 года старинные колокола будут снова установлены над арьерсценой Большого театра. Настоящий колокольный звон будет звучать во время исполнения опер "Князь Игорь", "Жизнь за царя" и в других постановках.