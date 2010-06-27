Археологи обнаружили остатки дворца крестителя Дании

Группа датских археологов из Университета Орхуса обнаружила остатки резиденции короля Харальда Синезубого, который ввел в Дании христианство в 965 году. Об этом сообщает Седмица.Ru со ссылкой на газету The Copenhagen Post.

Находка была сделана неподалеку от знаменитого погребального комплекса в Еллинге, где похоронен отец Харальда Синезубого Горм Старый - первый известный король Дании. На месте резиденции Харальда уже раскопаны остатки четырех деревянных зданий - так называемых "длинных домов" и постройки, которая, по одним предположениям, является церковью, а по другим - собственно королевским домом.

Еллинг, расположенный в центральной части полуострова Ютландия, называют "колыбелью Датского королевства". Там расположены древнейшие королевские захоронения и знаменитые рунические камни. Еллингский комплекс внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Король Харальд Синезубый, присоединивший к Дании Норвегию и часть современной Швеции, известен, помимо всего прочего, тем, что в его честь шведская компания Ericsson назвала разработанную ею технологию "блютус" (по-английски bluetooth - "синий зуб"). Считается, что прозвищем Харальд обязан своему пристрастию к чернике.