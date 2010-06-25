Лето, дети и… Бог

Глас народа



Во время летних каникул перед родителями стоит задача: как организовать отдых ребенка, чтобы он и от занятий отдохнул, и вместе с тем не «разболтался»? Украинская Православная Церковь может помочь родителям не только справиться с этими задачами, но направить духовное развитие школьника. Об этом «Гласу народа» рассказал координатор Всеукраинского родительского движения, протоиерей Геннадий БАТЕНКО.



Координатор Всеукраинского родительского движения, протоиерей Геннадий БАТЕНКО



В КАЖДОЙ ЕПАРХИИ СВОЯ ТЕМАТИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Сейчас почти при каждой епархии есть отделы, где занимаются организацией летнего отдыха детей. Информацию о такой работе можно получить на каждом епархиальном сайте – по месту жительства родителей.

Например, в Полтавской области детским отдыхом занимается духовная семинария – семинаристы проходят практику, занимаясь с детьми. В Сумской епархии этой работой занимаются сами священники. Интересно то, что в каждой епархии своя тематика работы с детьми на летних каникулах. Одни организовывают палаточные лагеря, другие – арендуют базы отдыха или санатории, третьи размещаются в обычных детских лагерях отдыха.

Православный лагерь так же полезен для воспитания ребенка, как и обычный. А лично я считаю, что в плане развития личности он - гораздо эффективнее. Я даже знаю некоторых священников, которые организовывают православные детские лагеря для трудных детей и подростков – чтобы направить их на путь истинный мягко, через любовь и веру. И такое воспитание порой действовало гораздо эффективнее, чем суровые приемы воспитателей и участковых милиционеров.

ИНОГДА ИМЕННО В ТАКОМ ЛАГЕРЕ РЕБЕНОК ВПЕРВЫЕ ПРИЧАЩАЕТСЯ

Должен сказать, что православные детские лагеря открыты для всех детей, не зависимо от того, воцерковлены они или нет. Молитвы или богослужения дети посещают только по желанию. Но, как правило, дети в таком лагере начинают посещать храм. Иногда оказывается, что именно в детском лагере ребенок впервые исповедовался и причастился.

Но такая свобода не распространяется на правила поведения и дисциплину. Здесь точно так же осуждается непослушание, хулиганство – не говоря уже о курении. А за неуважение к православной традиции ребенка могут даже отправить домой – и родителей об этом обычно предупреждают заранее.

ПОХОДЫ С КОСТРОМ И ПАЛАТКОЙ

Досуг детей тоже организуется тщательно. Помимо спортивных и подвижных игр проводятся и «серьезные» мероприятия. Иногда даже в лагерь приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы дети смогли с ними пообщаться. Во многих лагерях организовываются и походы с приготовлением пищи на костре и ночевками в палатках.

Не забывают воспитатели в православных лагерях и об интеллектуальном развитии. Проводят викторины по разным наукам – естественным, точным, и по Закону Божию. Организовываются просмотры фильмов православной тематики. По желанию ребята могут выбирать и кружки по рукоделию, спортивные секции. Но вечерние мероприятия обязательны для всех.

ЕВАНГЕЛИЕ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ

Конечно, много времени уделяется религиозному воспитанию. После воскресной литургии священник беседует с детьми – это своеобразная детская проповедь. Если день праздничный, то он рассказывает о значении этого праздника. Обязательно объясняет отрывок из Евангелия, который читался на литургии, отвечает на вопросы. А для детей постарше проводятся факультативные занятия по основам православной культуры, читается Евангелие с объяснениями.

СМЕНА - ОКОЛО 2 НЕДЕЛЬ

Правда, смены в таких лагерях, как правило, небольшие – максимум 70 человек. Но принимаются школьники всех возрастов. Смена обычно длится около 2 недель.

Однако к педагогам и воспитателям в православных летних лагерях для детей предъявляются гораздо более строгие требования. Они обязательно должны быть воцерковленными и иметь педагогический опыт.

Практика показывает, что детям очень нравится отдыхать в православных лагерях. Многие именно там впервые проникаются чувством любви к Богу и ближнему. Поэтому многие родители уже высказывали надежду, что количество таких лагерей будет увеличиваться. Пока их недостаточно, и каждый из них, конечно, нуждается в спонсорской поддержке и, конечно же, в помощи со стороны руководства страны. Но мы надеемся, что государство поддержит инициативу Церкви в деле воспитания детей и подростков.

