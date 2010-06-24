Православные священнослужители о единстве русских, украинцев и белорусов …

Русская народная линия

«"Русский мир" - совершенно реальное и конкретное понятие. Мы - одна нация, обладающая духовной и культурой общностью. У нас общие корни, общая православная традиция. Не случайно во время визита Святейшего на Украину его приветствовали словами "Кирилл - наш Патриарх". Другое дело, что некоторые политики, преследуя какие-то сиюминутные цели, пытаются эту общность разрушить», - заявил в интервью сайту Regions.ru насельник Московского Данилова монастыря игумен Гермоген (Ананьев), отвечая на вопросы издания, вызванные возмущением украинских националистов заявлением российского посла на Украине Михаила Зурабова о том, что русские и украинцы - это единый народ.



Корреспондент издания в связи с этим задал православным священнослужителям следующие вопросы: Должны ли связи внутри русского мира ограничиваться ни к чему не обязывающими декларациями и гастролями ансамблей балалаечников? Не стоит ли наполнить конкретным содержанием идею единства трех народов, создав какие-то устойчивые общественные или политические механизмы для общения в рамках русского мира?



«Трезвомыслящие политики должны, конечно, выработать какие-то защитные механизмы, - продолжил отец Гермоген. - Важнейшим объединительным началом является, безусловно, наша Церковь. Важная роль в культивировании этой общности и единства должна принадлежать интеллигенции. Формы, в которых это единство выразилось бы, могут быть самыми разными».



«Русский мир - это действительно не только гастроли ансамблей балалаечников: прежде всего это общая история трех наших славянских народов, которые должны поддерживать друг друга, оказывая всевозможную взаимопомощь и решая общие проблемы», - сказал в свою очередь клирик Спасского собора Минусинска Красноярского края вященник Сергий Круглов.



Отец Сергий подчеркнул, что «христиане должны помнить: все мы - дети одного отца и матери, все мы - братья и сестры». «Однако, - продолжил он, - иногда наступает время отказаться от братских объятий, как у Екклесиаста: время обнимать и время уклоняться от объятий. Чтобы твой родной брат полюбил тебя и начал уважать, ему нужно дать свободу. Только пожив самостоятельно, он осознает многие вещи. Не надо душить в крепких объятиях! Наши народы станут поистине братскими и смогут вести вменяемый диалог, когда Украина и Белоруссия обретут под ногами свою почву».



«Безусловно, между нашими народами должен вестись диалог. И возможен он станет только в том случае, если будут налажены устойчивые механизмы для общения. Однако будет ли этому способствовать создание некоей общественной палаты или общественного парламента - это вопрос к политикам. Хотя, пока они не будут созданы, мы не поймем, насколько такие органы полезны для российского, белорусского и украинского народа», - заключил отец Сергий.



«Безусловно, идея единства трех народов должна быть наполнена конкретным содержанием, а не ограничиваться какими-то политическими декларациями или гастролерами фольклорных ансамблей. Подобный подход дезориентирует любое серьезное дело; гастроли тех же балалаечников не являются свидетельством единства народов, это - всего лишь коммерческий проект, который не отражает глубокого единства славянского мира», - сказал в свою очередь заместитель декана исторического факультета ПСТГУ, член епархиальной комиссии по делам молодежи города Москвы, священник Филипп Ильяшенко.



Священник согласен, что единство российского, украинского и белорусского народов «должно иметь определенное и конкретное выражение». «Исторический опыт показывает, что основой единства является некая идеология и идеологически-культурная общность. И в нашем восточнославянском мире такая общность, несомненно, есть: исторически-политическая общность и общность культурной традиции», - отметил он.



«Что касается предложения выразить единство трех братских народов в каких-то общественных или политических институтах, то, безусловно, данная идея имеет смысл. Так, например, можно создать некий славянский парламент, который будет заниматься выработкой механизмов единства русского мира. Однако все же главным на сегодняшний день институтом в этой области является Русская Православная Церковь, включающая в себя всю полноту восточнославянского мира. Она успешно продвигает единство трех народов вопреки всем политическим разногласиям», - заключил отец Филипп.



Священник Георгий Рощин, заместитель председателя отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, выразил надежду, что Русская Православная Церковь сыграет свою роль в консолидации и единения трех братских народов. «Идея создания русско-украинского общественного парламента, безусловно, хорошая. Мы видим, что уже есть пример союзного парламента России и Белоруссии. И если будет политическая воля к сближению Украины и России, двух братских народов, то это можно только приветствовать. Ведь у нас общая культура, общие традиции и вера. Поэтому хочется надеяться, что все те политические препоны, которые стоят между нами, будут в скором будущем преодолены», - выразил упование отец Георгий.



«И здесь мы надеемся, что Русская Православная Церковь сыграет объединяющую роль, поскольку, несмотря на разделение границ, Церковь одна для России, Украины и Белоруссии и других стран бывшего Советского союза», - подытожил священник.







