Какими будут гонения на христиан в XXI веке?

Во все времена репрессии против верующих официально не были направлены на их уничтожение. В Римской империи христиан убивали за неуважение к императорской власти, в СССР - за антисоветскую деятельность. Вроде как некрасиво в глазах общественности истреблять людей, которые проповедуют мирную религию. Точно также будет и теперь. Никто не скажет: вы сядете в тюрьму или получите смертельную инъекцию за веру в Иисуса Христа. Все будет намного хитрее.



Способ первый. Неполиткорректность или неуважение к инакомыслящим

Политкорректность в теперешние времена превратилась в синоним слова "равнодушие". Все начиналось с борьбой против рабства, борьбой, начатой христианами в Великобритании. Но если раньше речь шла об уважении к человеку другого цвета кожи, то теперь политкорректность требует уважения к человеку самих дичайших убеждений. Если мы хотим считаться современными цивилизованными людьми, мы должны уважать и любить всех, в том числе людей, пропагандирующих безнравственную жизнь и половые извращения.



Казалось бы, какое нам дело до всяких содомитов или GLBT-сообществ? Пусть себе грешат в свое удовольствие, если им так приспичило. Но нет, тут так просто не отделаться. Гомофобия в Европе давно уже считается не просто дурным тоном, а преступлением. Если ваш начальник содомит, он вполне может заставить всех сотрудников пойти на демонстрацию сексуальных меньшинств. Посмотрите на фоторепортажи подобных шествий в Европе. Там довольно часто присутствуют обычные семейные пары: ведь не пойти на такое празднество - значит, прослыть гомофобом.



Еще хуже дела в европейских школах. Там в рамках полового просвещения детям показывают видеоролики о содомитах и их отношениях. Уже сообщалось о случаях лишения родительских прав тех отцов и матерей, которые запрещали своим детям смотреть это. А если найдется какой-то активист, который будет выступать против усыновления детей парами GLBT, его точно будут считать человеконенавистником. Ситуация получается парадоксальная. Христианская нравственность требует отказаться от участия в гей-параде. Ведь иначе вы участвуете в пропаганде греха. Библия также запрещает "соблазнять единого от малых сих", поэтому правильно поступает родитель, не пускающий своих детей на упомянутые уроки. Но все эти поступки в глазах обычных людей никак не будут ни геройством, ни мученичеством. Со стороны это будет выглядеть как высокомерное презрение и неумение уважать альтернативную точку зрения. Пожалуй, именно в этом и состоит главная опасность будущих репрессий. Нам будут говорить, что мы называем свою веру "религией любви", а сами людей ненавидим. Христиан будут упрекать христианскими же заповедями. Как ни печально, помощниками гонителей выступят сами верующие.



Способ второй. Нежелание присоединиться к новым юрисдикициям

Ведь христиане сейчас бывают разные. Это нам, православным, кажется, что нельзя быть верующим и практиковать вещи, которые в Библии однозначно осуждены.

А в Европе и США есть все: и женщины-епископы, и "мужчинки", называющие себя священниками. Бессмысленно доказывать этим людям, что они грешат и профанируют христианство. У них свое псевдобогословское обоснование этим грехам, неправильно понятое учение о любви к ближним. Самое печальное, что именно эти якобы христианские деноминации самим фактом своего существования санкционируют уничтожение православных или других бескомпромиссных христиан.

Нам скажут - как это вы выступаете против GLBT- сообществ, если среди них тоже есть верующие. Присоединяйтесь к ним и не выступайте против общечеловеческих ценностей. И наш отказ, наша аргументация о том, что только наша конфессия является истинной носительницей христианства, тоже будет воспринята как оскорбление. Потому что в современном поликонфессиональном мире претензия на истинность трактуется как ненависть к инакомыслящим.



Способ третий. Отказ от принудительной вакцинации

Осенью минувшего года Украина стала жертвой очередной манипуляции сознанием. Власти резко объявили эпидемию гриппа, потом свиного гриппа. Вспышка заболеваемости на самом деле была, но она была далеко не самой масштабной за новейшую историю. Уже в январе 2010 г. выяснится, что история с эпидемией была обманом, но другого масштаба. Эпидемиолог Вольфганг Водарг, возглавляющий в Совете Европы подкомитет по здравоохранению, заявил, что изготовители противогриппозных препаратов и вакцин оказали давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и заставили ее объявить свиной грипп пандемией. Эту историю доктор Водарг назвал «одним из самых громких медицинских скандалов столетия». Другими словами, паника в Украине была одной из частей мирового сценария, который позволил производителям лекарств хорошо заработать.

Но для большинства населения страх был не придуманным, а настоящим. Миллионы граждан не выходили на улицу без масок, на работах люди обманывали сослуживцев ради лишней пачки противогриппозных лекарств. Случайно чихнув в транспорте можно было увидеть несколько полных ненависти взглядов. Полупустыми оказались даже храмы - некоторые прихожане побоялись приходить в людные места. Потом начались разговоры о вакцинации, в том числе и принудительной. Каждый день по новостям говорили о сотнях умерших, хотя на самом деле в любой другой год от осложнений заболеваний органов дыхательных путей умирает не меньше людей. В этой атмосфере общего страха любой, отказывающийся от вакцинации, автоматически становится изгоем. Еще пару таких якобы эпидемий и всех противников вакцинации легко можно будут поместить в какие-то отдельные резервации. Под лозунгом того, что эти люди не хотят бороться со смертельной эпидемией и тем самым ставят под угрозу все общество. Как это будет сделано - хорошо показано в фильме "Суррогаты".

На первый взгляд, это совсем не похоже на исповедничество. Что тут такого, если человек отказался от прививок или не хочет вакцинировать своих детей? Дело в том, что прививки были борьбой с болезнями в далеком XX-м веке. Теперь это бизнес или способ регулирования населения. И принимая вакцину с недоказанной эффективностью (или с большим количеством аллергических реакций) мы не только рискуем жизнью или здоровьем. К тому времени, когда отказ от вакцинации будет наказуемым, государственные системы станут тоталитарными и будут построены на антихристианской идеологии. Об этом подробно рассказано в Апокалипсисе. И отказ от прививок в таком случае становится отказом от жизни в царстве антихриста. Это исповедничество «от противного», то есть мученичество как отказ принять систему ценностей Антихриста. Точно также можно будет назвать и отказ от эвтаназии, которая разрешена уже в нескольких европейских странах и наверняка в будущем станет обязательной в случае длительного парализованного состояния больного.



Техника гонений: голод и бомжевание вместо тюрем или казней

Расстрелы или растерзание христиан дикими зверями – это уже наследие прошлого. От верующих будут избавляться намного проще. Их убеждения сделают невозможными легальное трудоустройство. Мы снова станем сором мира, как это было в первые века. Голод и асоциальное существование – вот, что значат репрессии в постиндустриальном информационном обществе. Уже никто не будет возмущаться тем, что нам не дают преподавать Основы православной культуры или отбирают храмы. Мы станем такими изгоями, что люди с радостью будут приветствовать любое урезание наших прав. Как в далеких 20-х годах минувшего столетия мы снова станем «мракобесами». Фактически таких изгоев даже не надо будет уничтожать – они умрут сами.

Напрашивается простой вывод – давайте запасаться гречкой и мукой и бежать в далекие села. Однако смешно прятаться от власти, если даже теперь угнанную машину можно найти с помощью спутниковой навигации, а родители могут узнать местонахождение ребенка с помощью сигнала от его мобильного телефона. Нас найдут везде. И поставят перед выбором. Ты асоциальный элемент, гомофоб и маргинал? Или ты нормальный цивилизованный человек, который улыбается и машет на парадах с содомитами, принимает вакцины непонятного содержания и не возражает против смертельной инъекции своим старым парализованным родителям?

И в этом выборе будет награда за наше нищенство или голод. Потому лучше со Христом жить на помойке, чем с муками совести в пятикомнатной квартире.



Влад Головин



