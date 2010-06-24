«Богородица на груше» не перенесла человеческой жадности

Экспресс-газета

Ровно год назад Украину облетела весть: в селе Старицковка Машевского района Полтавской области на спиле старой груши появилась нерукотворная икона Богородицы. Люди ехали сюда даже из-за границы, лишь бы посмотреть на чудо…

Люди ехали сюда даже из-за границы, лишь бы посмотреть на чудо. Священники, чтобы провести здесь молебен, записывались… в очередь. Но скоро разразился скандал.



Чудо чудом, но встал вопрос: кому принадлежат деньги, которые прихожане начали оставлять возле нерукотворного образа Богоматери? Хозяину участка, спилившему ветку, сельскому совету или все-таки церкви? Мирно поделить доход не получилось.



Батюшка и депозит



Думала, увижу 32-летнего хозяина чудотворной груши Руслана Литовченко за рулем микроавтобуса «мерседес», который, говорили, у него появился. А увидела на велосипеде. Слышала, будто он перебрался в купленную городскую квартиру. Оказалось, Руслан, у которого подрастают сын и дочка, как и раньше, живет в Старицковке с родителями, пока в его хате идет ремонт. Неужели и молва о том, что Богородица потускнела за время скандала из-за пожертвований, — всего лишь байка?

— Все наше богатство — это то, что выращено собственными руками, — говорит Руслан. — Держим скот, птицу. А людская зависть порождает сплетни.



— А как же сейф с деньгами, которые оставили паломники возле нерукотворной иконы? Говорят, вы не дали священникам вскрыть его, забрав себе. А обещали отдать в детский дом.

— Он так и лежит запечатанный в надежном месте. Ключ-то остался у отца Анатолия, настоятеля Свято-Николаевской церкви в Машевке. Себе я ничего не возьму, но и батюшкам не отдам. Поверьте, не деньги мне нужны, а справедливость. Я претендовал всего на 20 процентов дохода. Сколько паломников было! Мне в порядок территорию пришлось привести. На один металлический туалет потратил свыше двух тысяч гривен (примерно $300. — М. К.). Да столько же потратил, чтобы засыпать щебенкой ухабы на дороге. Еще колодец обновил. Не говорю уже о том, что мы нанимали сторожа, подкармливали милиционеров, которые тут круглосуточно дежурили. Да и картошка, вытоптанная паломниками, — прямые убытки. А церковь и сельсовет начали все заслуги себе приписывать и деньги между собой делить. Более 43 тысяч гривен (примерно $5000. — М. К.) из одного сейфа отец Анатолий, вместо того чтобы положить на благотворительный счет, положил на свой депозит. Поэтому второй сейф я ему не отдал.



— У вас зато иномарка появилась.



— Ну да, «форд-сиерра» 1986 года выпуска за три тысячи долларов. В ремонте как раз, поэтому езжу на велосипеде. Расходы больше, чем прибыль. Раньше сюда поглазеть на чудо ехали все кому не лень, а сейчас только те, кому надо и кто хочет Богородицу поблагодарить.



Реальная помощь



В прошлом году здесь творилось настоящее сумасшествие. В надежде на исцеление паломники обдирали кору груши, ломали ветки, хватали каждый упавший листик, не говоря уже о маленьких терпких плодах. Освященную воду из расположенного рядом колодца увозили домой бидонами.



В обычной школьной тетради, которая именуется книгой отзывов, осталось немного записей. «Прошла мокрая экзема. Была тяжелая ангина, тоже прошла после употребления воды», — написала женщина из Машевки. Некий Леонид Петрович из Запорожья радовался тому, что после второго приезда он практически перестал ощущать боли в руке. Хозяева дерева сами пьют эту воду и, слава Богу, ничем не болеют. А глава семьи, Григорий Павлович, удивляется тому, что у него рассосался нарост на запястье правой руки, который мешал работать. Хотя мужчина даже не думал о нем, прислоняясь спиной к чудотворной груше.



Увы, народная тропа к необыкновенной груше теперь зарастает. На иконе появились большие трещины. Образ Богородицы угадывается с трудом. Но, как и прежде, он украшен рушниками, возле него можно поставить свечку и бросить монетку в ящик с надписью «На благоустройство территории».



Эта территория уже обнесена новеньким металлическим забором. Замечаю, что для верующих, которые опускаются перед иконой на колени, оборудован специальный помост. У колодца появились новый коловорот и красивый козырек над ним.

Но приезжают к иконе, явленной природой, все меньше людей — ажиотаж миновал. Даже на большие церковные праздники батюшки здесь молебны уже не служат.



Святых мало, кругом чудотворцы



— Экстрасенсы, приезжавшие к нам, говорили, что здесь чувствуется сильная энергетика, — говорит Руслан. — Нам даже советовали бассейн оборудовать, чтобы люди купались в нем и избавлялись от болячек. И обещали спонсорскую помощь, правда, при условии, что церковь останется в стороне.



Отец и сын дали экстрасенсам от ворот поворот, но говорят, что теперь веруют только в Бога, а не в попов, среди которых, мол, «святых мало, зато все чудотворцы».



В Христа Руслан окончательно поверил, когда своими глазами увидел чудо.



— Когда я купил у соседки эту хату, подошел к груше, чтобы спилить мешавший проходу сук, а электропила будто взбесилась, — говорит Руслан. — Резал сверху вниз, но вдруг мою руку повело вправо, к сердцевине дерева. Тогда я изменил тактику — стал пилить снизу, и вдруг пила заглохла, а сук отвалился.



«Рисунок» в виде женщины в белом с младенцем на левой руке проявился на спиле спустя несколько дней. С каждым днем изображение становилось все четче. Когда слухи о необычном явлении дошли до отца Анатолия, он тут же прибыл в Старицковку, посмотрел на проступивший образ и произнес: «Это чудо Божье!» С тех пор все и завертелось.



В зеркальном отражении



— Батюшки молились на икону, направляли сюда людей на исцеление, делали экспертизы, доказывая, что образ Богородицы нерукотворный, а потом, когда мы возмутились их жадностью, стали выживать нас отсюда, — продолжает Руслан. — Осенью отец Анатолий предлагал мне за участок 50 тысяч гривен. Получив отказ, принялся «обрабатывать» старушку, у которой я домишко купил, чтобы она подарила ему десять соток земли. Но она-то уже не собственница! Тогда через подставное лицо батюшка «организовал» судебный иск. Дескать, купля-продажа была оформлена незаконно. К счастью, на предварительных слушаниях в суде бабушка отказалась ввязываться в эту грязную историю.



— За этот год сына столько раз вызывали для дачи показаний в прокуратуру, налоговую инспекцию и милицию, будто он совершил страшное преступление, — подключается к разговору отец Руслана Григорий Павлович. — А вот нас, я считаю, священнослужители ограбили самым наглым образом. У нас ведь оставался отпиленный кусок сука, на котором точно так же проявилось изображение Богоматери, в зеркальном отражении. Отец Анатолий забрал его в Машевку, в Свято-Николаевскую церковь, заверив, что будет возить его для поклонения в другие храмы. А где та икона на самом деле, неизвестно.



— Она у владыки, на каком-то приходе, — отец Анатолий не может точно сказать, где находится сейчас вторая часть грушевого лика Богоматери. И во всем обвиняет хозяев дерева.



— Церкви от тех пожертвований достались копейки. Мы только трижды вскрывали сейф, а все остальное время деньги забирал хозяин. Да, мы просили продать десять соток ненадлежащим образом приватизированной земли, на которых растет дерево с иконой, но не нашли общего языка с хозяином. Хотя и ему понятно, что он не может создать необходимых условий для сохранения лика и со временем под воздействием природных факторов чудотворный образ разрушится.



Пытаясь сберечь изображение на фруктовом дереве, Литовченко закрывали его целлофановой пленкой, однако под ней появлялась плесень. Поэтому решили отдать все на откуп природе и воле Божьей.



— Бог дал, и в его праве забрать то, что дал, — подводит итог беседе Руслан.



А верующие гадают: икона Богородицы на спиле старой груши — знак покровительства краю или знак беды? И не из-за склок ли людских потускнела Пречистая Дева?

