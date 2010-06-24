«Основы христианской этики» издадут за спонсорские деньги

Общественный совет также поддержал общегосударственную программу по предмету «Основы христианской этики» для учеников 1-4 и 7-11 классов общеобразовательных школ. Об этом шла речь на заседании Общественного совета, которое состоялось 22 июня в зале коллегии Министерства образования и науки под председательством народного депутата Владимира Марущенко.



Программа, разработанная рабочей группой из представителей Министерства, Церквей и научных работников, теперь направлена в Министерство образования и науки с рекомендацией предоставить ей соответствующий гриф для последующего использования в учебном процессе.



При этом собравшиеся констатировали необеспеченность учеников и школ учебниками по предметам духовнонравственного направления, печать которых государство не берется финансировать, ввиду нехватки средств. В связи с этим Общественный совет решил организовать ряд мероприятий для привлечения благотворителей и международных фондов к участию в издании необходимых тиражей таких учебников.



