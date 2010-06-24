В СНГ религиозное законодательство изменяется в пользу привелегированных конфессий

"В странах СНГ все больше утверждается модель законодательства о религии, свойственная большинству стран Европы, а она предполагает избирательную поддержку обществом и государством одной или нескольких религиозных общин, играющих особую роль в жизни той или иной страны", — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ МП протоиерей Всеволод Чаплин.



Как сообщает пресс-служба Московской патриархии, встречаясь 21 июня в Киеве с рядом депутатов Верховной Рады от "Партии регионов" и Блока Юлии Тимошенко, о. Всеволод отметил, что все религиозные объединения обладают при этом базовыми правами, связанными со свободой совести, но имеют "разную интенсивность взаимоотношений с государством и обществом".



В ходе встречи, в которой принял участие представитель УПЦ МП в Верховной Раде архиепископ Львовский и Галицкий Августин, обсуждалась и практика соглашений между религиозными общинами и государством.



О. Всеволод констатировал, что такая практика "пробивает себе дорогу" во многих странах Восточной Европы и Закавказья, включая Россию, Беларусь, Грузию, Армению. По его словам, есть все основания надеяться, что эта практика будет развиваться.



"Государство и религиозные общины не только могут, но и должны входить в системное социальное партнерство, ведь люди, составляющие государство и религиозные общины, в большинстве своем одни и те же", — добавил председатель Синодального отдела.



Среди прочего обсуждалось развитие законодательства, регулирующего государственно-церковные отношения в странах СНГ и Восточной Европы. Речь, в частности, шла о вопросах, связанных с передачей религиозным организациям имущества религиозного назначения, преподаванием в школах знаний о религии, присутствием духовенства в армии, учреждением религиозными организациями образовательных учреждений.

