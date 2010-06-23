В Луцке отслужили панахиду по жертвам массового расстрела 1941 г.

В Луцке состоялся митинг-реквием памяти жертв массового расстрела в Луцкой тюрьме в 1941 году. Панихиду по жертвам расстрела узников в Луцкой тюрьме отправили священнослужители УПЦ КП и Луцкой диецезии Римско-католической церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, начались мероприятия по чествованию жертв расстрела узников в Луцкой тюрьме Крестным ходом с Театральной площади при участии духовенства, представителей власти и общественности к Замковой площади. Возле памятника Жертвам политических репрессий, Мемориальной доски и стены расстрела участники митинга поставили цветы и лампадки, а на месте проведения раскопок (во дворе монастыря) из лампадок выложили Крест. Память расстрелянных узников Луцкой тюрьмы присутствующие почтили минутой молчания.

„Ми собрались в этом скорбном месте не для суда. Суд истории и суд Божий расставляет все на свои места. А наша обязанность – помянуть всех, кто лежит здесь. Помолиться. И передать эту память своим детям...”, - сказал городской председатель Луцка Богдан ШИБА.

Справка УНИАН. С начала 1940-го года на Волыни начались массовые депортации, аресты, убийства. В Луцк свозили «неугодных» из всех уголков Волыни. Архивные документы свидетельствуют, что на 10 июня 1941 года в Луцкой тюрьме содержались 2 117 заключенных. Среди них - патриотически настроенная молодежь, активисты Организации украинских националистов, священнослужители, представители научной и творческой интеллигенции. Всех их планировалось эвакуировать в Вологду и Астрахань. Для этого выделялось 75 вагонов.

Однако, 22 июня приблизительно в 14.00 Луцкая тюрьма Луцка была подвергнута бомбардировке из вражеских немецких самолетов. По окончании бомбардировки узники подняли бунт. Но убежать повезло единицам. Вдогонку беглецам были высланы наряды НКВД, которые или же расстреливали их на месте, или возвращали в тюрьму.

23 июня немцы были в 25 километрах от Луцка. Энкаведисты приказали расстреливать заключенных. Всю ночь и до самого утра 23 июня, пока немцы не вошли в город, в Луцкой тюрьме расстреливали арестантов, спешно убирали их тела. Все расстрелянные были политы керосином и сожжены, а место расправы посыпали известью. Земля и стены тюрьмы были пропитаны кровью. По некоторым данным в Луцкой тюрьме расстреляно около 4 000 узников из более чем 40 городов и сел Волыни. В тюрьме оставалось еще 625 живых людей. Официальные похороны замученных и расстрелянных узников Луцкой тюрьмы состоялись только в августе. В процессии тогда приняли участие 78 священников и десятки тысяч человек.