Жительницу Лондона не пустили в автобус с собакой

Жительнице Лондона в один и тот же день дважды запретили входить в автобус с собакой, которая в исламе считается нечистым животным. В первом случае в автобусе ехала мусульманка, во втором приверженцем ислама оказался сам водитель, сообщает газета "Дейли телеграф".

Женщина выразила недоумение, заметив, что Британия - не мусульманская страна, а лондонский транспорт не является "конфессиональным".

"Я католичка, но вряд ли начну требовать, чтобы в автобус, в котором я еду, не заходили люди, находящиеся в разводе", - сказала она.