Жительницу Лондона не пустили в автобус с собакой
13:57, 23 июня 2010Общество
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Чтобы не обидеть мусульман
Жительнице Лондона в один и тот же день дважды запретили входить в автобус с собакой, которая в исламе считается нечистым животным. В первом случае в автобусе ехала мусульманка, во втором приверженцем ислама оказался сам водитель, сообщает газета "Дейли телеграф".
Женщина выразила недоумение, заметив, что Британия - не мусульманская страна, а лондонский транспорт не является "конфессиональным".
"Я католичка, но вряд ли начну требовать, чтобы в автобус, в котором я еду, не заходили люди, находящиеся в разводе", - сказала она.
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