Ученые услышали звуки "божественной частицы"

Ученым удалось смоделировать звуки, которые производят субатомические частицы, подобные легендарной "божественной частице", или бозону Хиггса в научной терминологии, которую эксперты из CERN надеются обнаружить с помощью Большого адронного коллайдера. Результаты этой работы помогут физикам не упустить частицу Хиггса в том случае, если они ее наконец обнаружат, передает NEWSru.

Доктор Лили Эсквит работала над этим проектом в сотрудничестве со звуковыми инженерами, чтобы "переформатировать" данные, которые получаются в результате столкновения частиц в коллайдере, в звуковую форму. "Если энергия близко, то вы услышите низкие звуковые тона, а если далеко, то более высокие. Если энергии много, то звук становится громче, если ее меньше, то тише", - рассказала физик.

Atlas - это лишь один из экспериментов в работе с адронным коллайдером. Основным инструментов в этих опытах является калориметр, который используется для измерения энергии частиц и сделан из семи концентрических пластов. Каждый пласт звучит по-своему, так как тон зависит от количества энергии, находящегося в нем, передает BBC. На сайте британской телерадиокорпорации также можно послушать смоделированные учеными звуки.

На данный момент доктор Л.Эсквит и ее команда создали несколько имитаций того, что может произойти внутри адронного коллайдера в результате столкновения частиц. По словам одного из программистов проекта, созданные звукозаписи являются на самом деле ничем иным, как данными, которые другим путем получить не удастся.

Таким образом, физики, работающие с адронным коллайдером, получат новый способ анализа данных. Ученые проекта Atlas уверены, что человеческий слух способен различать гораздо более мелкие изменения, нежели глаз, и эти наблюдения помогут идентифицировать "божественную частицу".

Ричард Добсон, композитор, также участвующий в проекте, поражается, насколько мелодичными оказались звуки столкновения элементарных частиц. "В этих звуках можно различить четкие структуры, как будто они кем-то продуманы. Создается ощущение, что они рассказывают какую-то свою историю. Они настолько динамичны и изменчивы, что нередко напоминают современные музыкальные произведения", - восхищается Р.Добсон.

Программисты также настроены достаточно лирично, хотя эксперимент преследует чисто научные цели. Один из них сказал, что, несмотря на то, что основной целью является создание новых инструментов для анализа для физиков, этот проект даст людям возможность подслушать, как звучит Вселенная.

По его словам, все участники эксперимента, слушая полученные ими звукозаписи, почувствовали нечто подобное религиозному переживанию. "Ты чувствуешь себя ближе к разгадке тайны природы, и это нередкое впечатление среди ученых, занимающихся подобными вопросами. Это так интригующе. В этом так много тайного и неизведанного", - сказал в заключение программист.