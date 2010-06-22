В Риме археологи нашли самые древние иконы апостолов

В Риме во время археологических работ в катакомбах Санта Текла найдены самые старые из известных изображений святых апостолов. Поиски в этой зоне длились два года, сообщает Укринформ.

"Идет речь об изображениях, которые относятся к концу IV века", - сказал Фабрицио Висконти, интендант по археологическим работам в катакомбах Санта Текла.

Иконы изображают лица четырех апостолов - Павла, Петра, Иоанна и Андрея. Нарисованы они на усыпальнице древнеримской аристократки, которая желала, чтобы стены ее последнего прибежища были расписаны исключительно библейскими мотивами, отмечают археологи.

"Эта находка свидетельствует о появлении и распространении культа апостолов в истоках христианства. Причем в случае Андрея и Иоанна - это самые первые в истории известные нам изображения", - отметила Барбара Мадзей, руководительница реставрационных работ в усыпальнице. Кстати, добавила она здесь используется новейшая технология - очистка древних фресок от кальциевых наслоений с помощью лазера.

Интересно, что усыпальница и в целом катакомбы находятся под домом, возведенным в 50-е годы ХХ века. На счастье, тогдашние строительные работы не повредили археологических ценностей.