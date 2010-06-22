На чемпионате мира по футболу запретили религиозные символы

На спортивных аренах ЮАР, где проходит чемпионат мира по футболу, участникам соревнований строго воспрещено использование и распространение среди коллег по спорту или зрителей каких бы то ни было религиозных символов. Таково "политкорректное" предписание Международной футбольной федерации FIFA. Не рекомендована также молитва спортсменов на футбольном поле до или после игры, сообщает Седмица.Ru.

Футболистам также не позволено презентовать после матча свои футболки вместе с религиозными символами, которые они носят на теле. FIFA запретила использовать на поле и религиозные жесты - после забитого гола нельзя поднимать к небу голову и указывать на небо руками в знак благодарения Богу.

Спортивные комментаторы отмечают, что наиболее религиозные спортсмены замечены в бразильской и французской командах. Вопреки запрету, перед выходом на поле некоторые спортсмены многократно крестятся или часто молятся с поднятыми вверх руками.