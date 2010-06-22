Болгарская церковь пока не определила своего отношения к Ванге

Синод Болгарской Православной Церкви пока не смог выразить своего отношения к знаменитой ясновидящей Ванге, сообщает 22 июня "Седмица.Ру".

На заседании в июне этого года Синод Болгарской Православной Церкви рассмотрел прошение журналистки Светославы Тадарыковой, в котором она просила выразить позицию Болгарской Православной Церкви относительно Ванги (1911-1996) и образа этой ясновидящей, представленного в снятом журналисткой документальном фильме.

Пока Синод воздержался от выражения церковной точки зрения и попросил предоставить сценарий фильма для изучения.

Фильм про Вангу вышел несколько месяцев назад и вызвал оживленную дискуссию, так как в нем автор пытается доказать связи известной прорицательницы с органами болгарской безопасности. Но до сих пор болгарские зрители не имели возможности познакомиться с официальной церковной позицией относительно феномена Ванги в целом.

Подобные прошения о разъяснении поступали в Синод и ранее, но свою точку зрения о характере "даров" Ванги представляли только отдельные богословы, а не иерархи от имени всей Церкви.