На Кипре нашли финикийскую крепость

Кипрские археологи обнаружили в городе Идалион в центральной части острова крепость, которая, по всей вероятности, использовалась финикийцами в V-IV веках до Р.Х.

Как сообщает Седмица.Ru, крепость была частью древнего дворцового комплекса, раскопки которого ведутся с 1991 года. По характеру строений археологи пришли к выводу, что военный комплекс имел сугубо оборонительные функции, а дворец представлял собой административный и хозяйственный центр финикийского города. На его территории располагались три крупных пресса для получения оливкового масла и обширные складские помещения.

В крепости найдены фрагменты оружия (в частности, бронзового щита), а также финикийские надписи.

Город Идалион в наибольшей степени известен как центр почитания древнегреческой богини Афродиты. Именно на Кипре, по легенде, она появилась на свет (откуда ее эпиклеса Киприда), а в Идалионе располагался важнейший храм посвящённый этой богине (откуда эпиклеса Идалия).