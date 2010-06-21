Украинцы больше всего доверяют Церкви и СМИ

Самый высокий уровень доверия среди всех социальных институтов стабильно имеет Церковь (баланс доверия-недоверия составляет +52%), высокий уровень доверия также в украинских СМИ (+35%), далее по уровню доверия идут: Вооруженные силы Украины (+17%) , Президент Виктор Янукович (+22%), правительство Украины (+9%), СБУ (+9%).

Как сообщает РИСУ, таковы результаты опроса, который провели Фонд «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова 5-10 июня. Об этом ZAXID.NET сообщили в Фонде "Демократические инициативы".

Меньше всего доверия украинцы проявляют к банкам (баланс доверия-недоверия составляет – 52%, далее по уровню недоверия идут: суды (-45%), политические партии (-38%), милиция (-37%), прокуратура (-36%) , Верховная Рада Украины (-24%), Конституционный суд Украины (-19%), общественные организации (-9%) По сравнению с мартом 2005 года украинцы стали значительно меньше доверять почти всем социальным институтам. Больше потеряла в доверии Верховная Рада (37 %, в марте она имела положительный баланс доверия-недоверия в +13%), значительно потеряли в доверии и банки (30%), существенно уменьшилось доверие к политическим партиям (на 21%), к Вооруженным силам Украины (на 17%), милиции (17%), прокуратуры (17%). Несколько меньше потеряли в доверии СБУ (10%) и общественные организации (9%) Не потеряли в доверии за это время Церковь и СМИ. Уровень доверия к Президенту В. Януковичу и правительству, хотя и имеет положительный баланс доверия-недоверия, но все же меньше, чем был у Виктора Ющенко (+43%) и правительства Тимошенко (+35%).

Общенациональный опрос населения Украины провели Фонд "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 5 по 10 июня 2010 по выборке, представляющей взрослое население Украины по региону проживания, типу поселения, возрасту и полу. Выборка построена как многоступенчатая, стохастическая с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос осуществлялся в 113 населенных пунктах (из них 65 городских и 48 сельских поселений). Методом личного интервью (с глазу на глаз) в помещении опрошены 1611 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.