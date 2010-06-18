На Буковине сгорела деревянная церковь

11:26, 18 июня 2010
Общество
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Построена в 1894 году

Сегодня ночью в смт. Берегомет Вижницкого района Черновицкой области сгорело деревянное здание Свято-Юриевской церкви Киевского патриархата (построенная в 1894 году).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделениями Государственной пожарной охраны в составе четырех отделений пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и убытки устанавливаются.

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