На Буковине сгорела деревянная церковь

Сегодня ночью в смт. Берегомет Вижницкого района Черновицкой области сгорело деревянное здание Свято-Юриевской церкви Киевского патриархата (построенная в 1894 году).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделениями Государственной пожарной охраны в составе четырех отделений пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и убытки устанавливаются.