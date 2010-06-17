В Ватикане рухнул потолок

Более 2 000 квадратных метров потолка упали в новой секции Музеев Ватикана. К счастью, никто не был ранен, и никакие произведения искусства не были повреждены, сообщил директор музеев Ватикана Антонио Паолуччи, передает Седмица.Ru.

Директор музеев, сказал, что Ватикан проводит официальное исследование по поводу штукатурных работ в многоцелевом помещении входного вестибюля Музеев Ватикана.

Вестибюль был открыт в 2000 г. А полгода спустя секция потолка около новых билетных касс упала.

В интервью ватиканской газете «L`Osservatore Romano», 16 июня Паолуччи сказал, что потолок в помещении вестибюля вновь обрушился. Это произошло в ночь на 8 июня, когда музей был закрыт, а экспонаты недавней выставки, размещавшейся в пострадавшем помещении, были уже собраны и перемещены на новое место.

«Рухнувший потолок был сделан из гипсовой штукатурки, поэтому маловероятно, что кто-либо мог серьезно пострадать, даже если бы штукатурка упала кому-нибудь на голову», - сказал директор Музеев Ватикана.