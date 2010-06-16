Царя Николая II казнили без санкции Ленина и Свердлова

В Следственном комитете при прокуратуре РФ считают, что Николая II и его семью казнили по решению Уралсовета без санкции высшего советского руководства в лице Ленина и Свердлова, сообщает портал Кредо.

"Мы не имеем ни одного документа, который свидетельствует о том, что было принято официальное решение о расстреле царской семьи", - заявил 15 июня в эфире радио "Эхо Москвы" Владимир Соловьев, старший криминалист Главного управления криминалистики СКП.

15 января 2009 года В.Соловьев, будучи следователем по особо важным делам Следственного комитета, вынес постановление о прекращении расследования уголовного дела об убийстве Николая II и членов его семьи.

Глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна обжаловала прекращение расследования уголовного дела.

Уралсовет был высшим органом советской власти в регионе, включавшим Пермскую, Екатеринбургскую, Вятскую, Челябинскую, Уфимскую и Оренбургскую губернии.

Члены семьи последнего российского императора и лица из его ближайшего окружения (всего 11 человек) были расстреляны по решение президиума Уралсовета в ночь на 17 июля 1918 года.

1 октября 2008 года президиум Верховного суда РФ принял решение о реабилитации Николая II и членов его семьи.

Дом Романовых не согласен с выводами СКП о том, что члены царской семьи стали жертвами "обычных уголовников". Представители императорской семьи настаивают на том, что Романовы были лишены жизни от имени государства.