В Италии поставили мюзикл об Иоанне Павле II

Мировая премьера мюзикла "Не бойтесь" о жизни Папы Римского Иоанна Павла II прошла в римском театре "Италия", - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Партию Кароля Войтылы исполнил римский актер Симоне Сибиллино, известный, в частности, как исполнитель роли Спасителя в мюзикле "Иисус Христос - суперзвезда".

Премьера была приурочена к пятой годовщине смерти понтифика. Автором сценария является отец Джузеппе Спедикато, католический приходской священник из местечка Новоли в провинции Лечче, который начал работу над текстом через год после смерти папы. Музыку написал другой католический священник, отец Бьяджо Мандорино.

По свидетельству режиссера-постановщика Джанлуки Феррато, очень трудно было подобрать актера на роль понтифика. Пробовались многие талантливые артисты, некоторые из которых тембром голоса и жестикуляцией походили на Иоанна Павла II, однако в задачи создателей не входил поиск двойника.

Мюзикл задуман как история жизни Кароля Войтылы, свидетелями которой становятся несколько его близких друзей. Радости и боли обычного человека, его восхождение по ступенькам церковной иерархии. Образ зла в мюзикле воплощен в фигуре турецкого террориста Али Агджи, покушавшегося на жизнь папы в 1981 году.