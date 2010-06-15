Следует з спониманием относиться к тем, кто не соблюдает Петров пост

Профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев призвал с пониманием относиться к тем, кто не соблюдает Петров пост по всем правилам, сообщает Благовест.

"Я не призываю к тому, чтобы... пересматривать нынешнюю церковную традицию соблюдения Петрова поста, но просто я призываю к тому, чтобы мягче относиться к тем православным христианам, которые по тем или иным причинам этот пост не смогут соблюдать во всей его строгости", - заявил отец Андрей.

По его словам, никакого специального, тем более многодневного, поста после Троицы древняя Церковь не предполагала. После Пятидесятницы начинается "обычная рутинная повседневная жизнь, которая предполагает обычное чередование скоромных и постных дней в течение недели". "В этом году пост после Пятидесятницы стал таким же по объему, как Великий пост, - и там, и там по сорок с лишним дней... Это есть некий модернизм", - считает отец Андрей.

Он напомнил, что еще в VI веке церковные каноны осуждали это как ересь квадразимитов, четыредесятников, то есть тех, кто считал, что надо поститься дважды в году по сорок дней, поскольку Христос якобы распинался дважды. Поэтому, продолжил протодиакон А.Кураев, даже в VI веке считалось, что многодневный пост может быть только один раз в году.

Петров пост начинается спустя неделю после праздника Троицы. Его продолжительность каждый год разная и зависит от даты празднования Пасхи. Петров пост был установлен еще в древности в воспоминание о трагической судьбе апостолов Петра и Павла, первый из которых был распят, а второй - обезглавлен. Пост завершается в канун 12 июля, когда Церковь отмечает день их памяти.

Это не самый строгий из периодов воздержания, если сравнивать его с Великим и Успенским постами: по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям, а также в день памяти Рождества святого Иоанна Крестителя (7 июля) и в дни храмовых престольных праздников разрешается есть рыбу. Употребление мясных, молочных продуктов и яиц не допускается в течение всего Петрова поста.