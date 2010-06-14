РПЦ будет выпускать свои марки, конверты и открытки

Синодальный Отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества и ООО "Церковная почта" заключили сегодня договор о сотрудничестве.

Об этом сообщает NEWSru.

"Предметом договора является выпуск и реализация филателистической продукции - почтовых марок, непочтовых марок (сувенирных, благотворительных), почтовых и сувенирных конвертов, почтовых карточек, поздравительных открыток, а также иной почтовой и филателистической продукции на православную тему", - говорится в документе, опубликованном на сайте синодального отдела.

Продукция будет посвящена в том числе православным праздникам, юбилейным датам и событиям в жизни Русской церкви, православным святым и иерархам, святым местам и храмам, чудотворным иконам. Продукцию можно будет использовать как для коллекций, так и для почтовых отправлений.