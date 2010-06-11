В Израиле выявлены 3500-летние артефакты
16:53, 11 июня 2010Общество
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Их использовали в храме
В северной части Израиля археологами выявлено свыше 100 сосудов для языческих ритуалов, которые хорошо сохранились. Возраст артефактов оценивается в 3500 лет, сообщает AFP.
Сосуды найдены в естественной нише во время раскопок Тэль-Кашиша - библейского города, расположенного неподалеку от современной Хайфы, к востоку от горы Кармил.
Среди найденных предметов - сосуд для сжигания ароматов, кубки и даже чаши в виде женской головы. Выявлены также сосуды из Микен, что свидетельствует о торговых связях двух регионов.
Археологи считают, что сосуды использовались в храме.
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