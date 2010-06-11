В Израиле выявлены 3500-летние артефакты

В северной части Израиля археологами выявлено свыше 100 сосудов для языческих ритуалов, которые хорошо сохранились. Возраст артефактов оценивается в 3500 лет, сообщает AFP.

Сосуды найдены в естественной нише во время раскопок Тэль-Кашиша - библейского города, расположенного неподалеку от современной Хайфы, к востоку от горы Кармил.

Среди найденных предметов - сосуд для сжигания ароматов, кубки и даже чаши в виде женской головы. Выявлены также сосуды из Микен, что свидетельствует о торговых связях двух регионов.

Археологи считают, что сосуды использовались в храме.