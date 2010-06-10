БЮТ требует продлить художникам аренду мастерских в Киево-Печерском заповеднике

БЮТ настаивает, что Киевсовет должен продлить художникам договор аренды творческих мастерских на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете.

Как отметил председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, депутат фракции БЮТ Александр БРИГИНЕЦ, творческие мастерские художников, которые находятся в корпусе № 30 Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, оказались под угрозой выселения в связи с окончанием договора аренды.

От руководства Национального союза художников Украины поступило письмо с просьбой продолжить срок действия соответствующего договора через решение Киевсовета.

«С одной стороны, выселение заведений культуры запрещено постановлением Верховной Рады Украины. С другой - с момента окончания договора аренды художественные мастерские не будут иметь законного права находиться на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Обращаю внимание, что о передаче этого корпуса монахам речи идти не может, поскольку это здание никогда им не принадлежало. После войны его построили на средства Союза художников Украины исключительно для размещения профессиональных творческих мастерских», - подчеркнул депутат киевской фракции БЮТ.

А.БРИГИНЕЦ напомнил, что Киево-Печерская Лавра уже обращалась в Киевсовет с просьбой передать ей в пользование ряд корпусов, в том числе художественной мастерской, аргументируя это «острым недостатком обслуживающих помещений». Киевский городской совет в апреле 2010 года своим решениям дал согласие на передачу в постоянное пользование монастырю двух зданий келий, исключив из этого списка мастерскую.

«Я считаю, что в художественных мастерских должны работать художники. И даже если здание этих мастерских нуждается в капитальном ремонте, Киевсовет должен продлить художникам договор аренды до начала реставрационных работ, а после их завершения вернуть их в помещение мастерской», - сказал глава комиссии по культуре.

А.БРИГИНЕЦ напомнил, что аналогичный опыт решения проблемы у депутатов Киевсовета есть. Это случай с предоставлением в аренду Дома актера караимской кенасы.

*** Сегодня в корпусе № 30 общей площадью 1606 кв. м по ул. И.Мазепы, 21, который находится на территории Киево-Печерской Лавры, функционируют постоянно действующий выставочный зал, мастерские 30-ти художников, а также работает школа иконописи.