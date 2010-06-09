Украинец от руки переписал Евангелие

Впервые за 400 лет в Украине появилось рукописное Святое Писание, сообщает газета "Сегодня".

Для монахов тиражирование рукописей считалось самой полезной работой: во-первых, заставляло забыть о мирском, а во-вторых, способствовало распространению религии. "Но рукописных церковных книг в нашей стране не создавали уже четыре века, не считая на скорую руку скопированных во времена СССР, - и то, не из-за желания создать шедевр, а потому, что печатать их было запрещено", - рассказывает директор одной из киевских ювелирных фирм Игорь Бреставицкий. Он-то вместе с Сергеем Соловьевым, руководителем мастерской церковной рукописи "Духовное наследие", и решил восполнить пробел и найти единомышленников, вместе с которыми можно взяться за переписывание Евангелия.

"4 года назад я начал его читать, - рассказывает Сергей Соловьев. - Каждый день, не важно - пять минут, десять или час. Оно стало больше, чем настольной книгой, мне захотелось что-то для него сделать. Мы решили, что писать будет один человек - почерк тогда одинаковый, что красиво. И что работать он будет понемножку в разных уголках Украины, заезжая даже в самые маленькие села. Так книга впитает в себя духовность всей страны. А в исходных данных мы впишем, когда и в каких храмах она писалась. К проекту привлекать нужно только людей с верой в душе. Ведь иначе чем она будет отличаться от напечатанной?".

"Путешествующий" проект оказался очень трудо- да и времяемким. Поэтому команда решила, продолжая над ним работать, изготовить еще одно Евангелие. Оно писалось в Киеве, без разъездов по всей стране, и потому было готово уже через 8 месяцев.

Максим Евсейчик, переписчик "выездного" Евангелия, говорит, что в проекте задействованы исключительно верующие люди. "Да и без энтузиазма тут нельзя: бывают простои, пока достанем материалы, а оплата - небольшая", - поясняет он. Сколько именно - не уточняет, ссылаясь на конфиденциальность информации о заработной плате. Подобного рода услуги на рынке стоят от 3 тысяч гривен в месяц.

Поскольку Максим - профессиональный живописец, то каллиграфия для него - штука не новая.

С собой готовые листы Максим не возит. Говорит, что это опасно очень - вдруг дождь или кража? Поэтому на пути из Крыма, например, на Закарпатье он заезжает в Киев и оставляет листы в мастерской. И только тогда, когда писарская работа будет полностью окончена, приступают иконописцы и оформители.

Судьба книг пока не определена: "К нам сейчас обращаются коллекционеры, желают заполучить уже переписанное Евангелие в частное собрание. Но ведь наша цель - передать книги обществу, сделать доступ публичным для всех верующих. Например, была мысль класть новое Евангелие рядом с Пересопницким для президентской присяги. Это будет означать, что вместе с корнями нужно помнить и о современности", - говорит Сергей Соловьев. Он надеется, что власти поддержат эту идею.

Относительно материальной части - книга писалась на редком сейчас пергаменте. Нужен был материал из кожи теленка, а его в Украине не производят. Поэтому заказывали в Лондоне и Иерусалиме 380 листов (столько страниц в Евангелии) по 150 долларов (то есть около 57 тысяч доллаорв). Чернила использовали как в старину - железо-галловые. Их готовит писарь из железного купороса и галлов (наростов на дубовых листьях).