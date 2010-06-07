В Йорке найдено захоронение гладиаторов времен Римской империи

Захоронение гладиаторов времен Римской империи обнаружено археологами в пригороде Йорка (Великобритания), пишет Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail. Как пишет издание, всего найдено около 80 полных мужских скелетов возрастом более 2000 лет. Изначально археологи предположили, что найдено захоронение жертв ритуальных убийств, но после детального изучения характера повреждений на скелетах пришли к выводу, что это кладбище гладиаторов.