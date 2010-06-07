Патриарх Кирилл - россиянам: "Слишком много пьем"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян бороться с пьянством.

"У нас есть одна наша национальная беда - слишком много пьем. А водка косит людей", - сказал в пятницу Патриарх Кирилл во время посещения Свято-Никольского храма в поселке Повенец у Беломоро-Балтийского канала, сообщает NEWSru.

Патриарх, обращаясь к верующим с крыльца деревянной церкви, призвал всех россиян "взять под контроль эту часть своей жизни, потому что не может быть светлого будущего, если в голове туман". Он также призвал верующих воздерживаться от греха в отношениях со своими близкими.

"Мы делаем гадкие вещи, разрушаем свою жизнь, свои семьи, обманываем друг друга, надеясь, что никто об этом не узнает. Но над каждым из нас суд Божий, и Господь спросит, как мы создавали семью и воспитывали детей", - сказал предстоятель РПЦ.

По его словам, те, кто в советские годы осуществлял жестокую политику репрессий, забывали об ответственности перед Творцом. "Но если бы те, кто расстреливал людей, верили в то, что они предстанут перед судом Божиим, разве поднялась бы у них рука расстреливать себе подобных?" - задал вопрос Патриарх.

Он напомнил всем верующим об их "огромной нравственной ответственности" в деле воспитания своих детей в православии: "Чтобы дети наши не были бы способны стрелять в себе подобных, ломать жизнь другому".

Глава Русской церкви рассказал о том, что ему довелось общаться с бывшими строителями Беломорканала. По его словам, эти люди "остались живы только потому, что верили в Бога, и поэтому они смогли пройти через грязь, цингу и туберкулез".

Выступление Патриарха Кирилла было встречено аплодисментами нескольких сотен жителей Карелии, приехавших на встречу.

После посещения Беломорканала Патриарх Кирилл на вертолете отправился в Кижи.