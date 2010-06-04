Патриарх Кирилл совершит литию на месте гибели польского президента

Сегодня начинается пастырская поездка Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Смоленскую область. Она откроется посещением мемориала "Катынь" и строящегося рядом храма-памятника в честь Воскресения Христова, сообщает Мир религий.

Делегация духовенства возложит цветы в российском и польском секторах мемориала.

В субботу Патриарх Кирилл планирует посетить райцентры Десногорск и Рославль, после чего вернется в Смоленск на аэродром "Северный", где будет отслужена заупокойная служба на месте трагической гибели самолета с официальной польской делегацией.