Патриарх Кирилл совершит литию на месте гибели польского президента
14:25, 04 июня 2010Общество
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Пастырская поездка в Смоленск
Сегодня начинается пастырская поездка Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Смоленскую область. Она откроется посещением мемориала "Катынь" и строящегося рядом храма-памятника в честь Воскресения Христова, сообщает Мир религий.
Делегация духовенства возложит цветы в российском и польском секторах мемориала.
В субботу Патриарх Кирилл планирует посетить райцентры Десногорск и Рославль, после чего вернется в Смоленск на аэродром "Северный", где будет отслужена заупокойная служба на месте трагической гибели самолета с официальной польской делегацией.
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