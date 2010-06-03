В Болгарии спонсора строительства часовни изобразили на иконе

В местечке Хисарлык, близ болгарского города Кюстендил, воздвигли новую православную часовню во имя Сорока мучеников Севастийских. 1 июня там должны были совершить чин ее освящения. Однако вместо этого мэр города Петр Паунов вынужден был опечатать храм.

Причиной тому стали обнаруженные накануне в часовне изображения одного из спонсоров проекта Иван Никова и его недавно скончавшейся от рака супруги. Оба были представлены в иконописном стиле - с нимбами. Спонсор на росписи был похож на Мессию, а супруга - на святую. Поскольку подобные изображения противоречат канонам Православной церкви, чин освящения пришлось отложить, сообщает Седмица.ru со ссылкой на болгарскую газету "Струма".

Часовня была возведена в рамках европейского проекта "Улучшение экосреды в лесопарке Хисарлыка", осуществляемого Балканским природоохранным союзом, который и возглавляет Ников. На возведение часовни европейские организации выделили 48 тыс. евро.

В то же время мэр города направил письмо архиерейскому наместнику Кюстендильского округа Венциславу Шиякову с уведомлением о том, что община готова передать часовню в управление Болгарской православной церкви.

По мнению мэра, Иван Ников позволил себе недопустимые вольности при строительстве и росписи часовни.

Ранее И.Ников, управлявший зоопарком в Хисарлыке, был обвинен в различных финансовых злоупотреблениях, а служители зоопарка напомнили, что имя его почившей супруги носила... одна из львиц питомника.