США подсчитали, какая религия наиболее выгодная

В США по итогам переписи населения подсчитали, как вероисповедание связано с благосостоянием.

В среднем по стране к беднейшему слою (годовой доход - менее 30 тыс. долларов) относится 31% населения. Эта доля существенно выше среди следующих вероисповеданий:

- «черные» протестантские деноминации (47%)

- «Свидетели Иеговы» (42%)

- верующие, не относящие себя ни к какой конкретной общине (40%)

- всевозможные оккультные и неоязыческие секты из движения «нью-эйдж» (39%)

- мусульмане (35%)

К верхнему имущественному слою (годовой доход - 100 тысяч долларов и выше) относится 18% американцев. Существенно выше их доля среди:

- иудеев (46%, среди приверженцев реформированного иудаизма даже 55%)

- индусов (43%)

- православных (28%)

- атеистов (28%)

- агностиков (25%)

- унитариев и приверженцев прочих либеральных деноминаций, отколовшихся от христианства (26%)

- «прочих» христианских деноминаций (23%; по всей видимости, в основном речь идет о «дохалкидонских» Церквах - армянской, сирийской, коптской)

- буддистов (22%)

Любопытно, что распределение богатства среди католиков почти в точности соответствует средним данным по всему населению.