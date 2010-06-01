США подсчитали, какая религия наиболее выгодная
Вероисповедание связано с благосостоянием?
В США по итогам переписи населения подсчитали, как вероисповедание связано с благосостоянием.
В среднем по стране к беднейшему слою (годовой доход - менее 30 тыс. долларов) относится 31% населения. Эта доля существенно выше среди следующих вероисповеданий:
- «черные» протестантские деноминации (47%)
- «Свидетели Иеговы» (42%)
- верующие, не относящие себя ни к какой конкретной общине (40%)
- всевозможные оккультные и неоязыческие секты из движения «нью-эйдж» (39%)
- мусульмане (35%)
К верхнему имущественному слою (годовой доход - 100 тысяч долларов и выше) относится 18% американцев. Существенно выше их доля среди:
- иудеев (46%, среди приверженцев реформированного иудаизма даже 55%)
- индусов (43%)
- православных (28%)
- атеистов (28%)
- агностиков (25%)
- унитариев и приверженцев прочих либеральных деноминаций, отколовшихся от христианства (26%)
- «прочих» христианских деноминаций (23%; по всей видимости, в основном речь идет о «дохалкидонских» Церквах - армянской, сирийской, коптской)
- буддистов (22%)
Любопытно, что распределение богатства среди католиков почти в точности соответствует средним данным по всему населению.