Описанная в Библии гора Синай находится в Египте

Израильский археолог пришел к выводу, что «реальная» гора Синай, описанная в Ветхом Завете, находится в Израиле, в пустыне Негев, а не на Синайском полуострове, в Египте. Эммануэль Анати настаивает на том, что его выводы абсолютно верны, передает Седмица.Ru со ссылкой на израильскую газету «Jerusalem Post».

Тем не менее, заголовок статьи в газете «Jerusalem Post» - «Ватикан признает, что гора Синай находится в Негеве, а не в Египте» («Vatican to accept that Mt. Sinai is in Negev, not Egypt»), - из которого следует, будто в Ватикан одобряют выводы Анати, явно преувеличен. В действительности ватиканские эксперты выразили большой интерес к исследованиям Анати, но пока еще не сделали окончательного заключения о степени достоверности выводов израильского археолога.