С 31 мая по 12 июля - Петров пост

31 мая у греко-католиков и православных начался Петров пост.

В народе его еще называют Петровкой. Длительность Петровки зависит от Пасхальных праздников: если Пасха ранняя, пост более длинный, если поздняя - короткий. Заканчивается Петровка 12 июля - на день Святых Верховных апостолов Петра и Павла.

В Петровку начинали косовицу сена. Отсюда пословица: "кто в Петровку сена не косит, тот зимой в собаки есть просит". Петровка - пост не очень строгий. Разрешается употреблять пищу растительного происхождения с маслом (кроме среды и пятницы) и рыбу, потому что святые апостолы были рыбаками. Апостол Петр считается покровителем рыбного промысла. Ранее рыбаки ему молились, отправляли молебны, собирали на свечу, которую ставили в церкви перед иконой.

Еще Петров пост называют Апостольским. О нем вспоминается еще в апостольских постановлениях: "После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь". Окончательно Петров пост утвердился после того, как в Константинополе и Риме были построенные храмы во имя Верховных апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма осуществлялось в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю - 12 июля) - с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе, а верующие готовятся к этому празднику постом и молитвой.

Для верующих пост - это не только практика сдерживания своих желаний, главное - внутренняя духовная работа над собой для искоренения ошибочных привычек, наклонностей. Истинный пост – отказ от обмана и осуждения. Святой Иоанн Златоуст говорит так: "Что пользы, если мы воздерживаемся от птиц и рыб, а братьев своих грызем"?