Замироточил камень, на котором молился св. Серафим Саровский

В Сретенском архиерейском подворье (Ростов-на-Дону, Россия) на молитве замироточила христианская святыня - фрагмент камня из келии преподобного Серафима Саровского.

"При утренней молитве в пятницу камень стал выделять миро - ароматную благоухающую вязкую жидкость, которой и были помазаны присутствующие прихожане", - сообщил настоятель подворья отец Григорий Гриднев, передает Седмица.Ru.

По его словам, что мироточение камня - это особая благодать и знак того, что молитвы, обращенные к Серафиму Саровскому, услышаны.

Священник напомнил эпизод из жития святого Серафима о том, как дьявол навел на старца "мысленную брань" - упорное продолжительное искушение. Для отражения оного преподобный Серафим взял на себя подвиг столпничества. Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми руками. Днем же он молился в келье, также на камне, который принес из леса, сходя с него только для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Так молился преподобный 1000 дней и ночей.