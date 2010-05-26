В Украину приехал президент Папского Совета

24 мая 2010 года начался визит в Украину президента Папского Совета по делам культуры архиепископа Джанфранко Равази. До 26 мая он находится во Львове, принимая участие в Международной библейской конференции под названием "Священное Писание в катехизе, духовности и культуре Украины", которая проходит в помещении греко-католической Семинарии Святого Духа во Львове, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Форум организовали Патриаршая катехизическая комиссия Украинской Греко-католической церкви и Катехизическо-педагогический институт Украинского Католического Университета во Львове.

Во время торжественного открытия конференции Архиепископ Львовский Игорь Возняк, ЧНИ, зачитал приветствие Главы Украинской Греко-католической церкви Блаженнейшего Любомира Гузара. К собравшимся обратился с поздравительным словом Председатель Конференции римско-католических епископов Украины Архиепископ-митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий.

С докладом "Священное Писание и культура" выступил президент Папского Совета по делам культуры архиепископ Джанфранко Равази. Перевод на украинский язык его книги "Комментарий к Песне Песен" представил Координатор библейского проекта Украинской Греко-католической Церкви о. Тарас Барщевский. Состоялась также презентация других изданий патриаршей катехизической комиссии.

Программа пребывания во Львове архиепископа Равази включает посещение католических и православных храмов, встречу с мэром Львова Андреем Садовым, студентами Национального Университета имени Ивана Франко и львовскими художниками.