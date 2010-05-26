В Ватикане открылась фотовыставка, посвященная образам священников в кино

Кардинал Анджело Баньяско, архиепископ Генуи и президент Итальянской епископской конференции, торжественно открыл в Зале Нервы в Ватикане фотовыставку, повествующую о том, каким предстает в кино образ священника, и как он изменялся с течением времени.

Как сообщает агентство Седмица.Ru, выставка «Священники в кино. Священнослужители и кинематографические образы» ("Preti al cinema. I sacerdoti e l`immaginario cinematografico") будет открыта для широкой публики 3 июня в Папском Латеранском университете, прежде чем начнет долгое путешествие, в ходе которого пересечет всю Италию.

Выставка проходит в рамках Года Священника, провозглашенного Папой Римским Бенедиктом XVI. Она организована при поддержке Фонда организации спектаклей в сотрудничестве с Национальной службой общественных коммуникаций и Национальной фильмотекой Экспериментального центра кинематографии.

В своей речи кардинал Баньяско привел примеры ярких образов священников в итальянском и мировом киноискусстве. В частности, он напомнил о персонажах, представленных в фильмах, посвященных годам Второй мировой войны. «Как не вспомнить, например - отметил кардинал Баньяско - знаменитого персонажа дона Пьетро Пелегрини, сыгранного Альдо Фабрици, упорного и храброго священника, который служил в Риме в период нацистской оккупации, из фильма-манифеста итальянского неореализма «Рим открытый город» Роберто Росселини».

Кардинал также упомянул образ священника из фильма «Дневник сельского священника» Робера Брессона по одноименному роману Жоржа Бернано.

Кардинал Баньяско отметил: «Брессон показывает нам моменты его жизни, как этапы Креста: отказ со стороны сообщества верующих, падение в грязь после того, как черствый хлеб и подогретое вино стали единственной возможной пищей для него, больного раком, все это становится иконой, в которой вырисовывается образ Христа».