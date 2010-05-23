Христиане отмечают праздник Святой Троицы

Сегодня христиане празднуют День святой Троицы (Пятидесятницы) – один из 12 главных церковных праздников.

День Троицы является точкой отсчета христианского вероучения, начала апостольской проповеди, зарождения Церкви.

Этот праздник установлен апостолами. В праздник Пятидесятницы вспоминается и прославляется сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. Христиане верят, что Святой Дух появился в виде пламени, сошел на каждого из апостолов и дал ученикам Иисуса благодать священства для устроения Церкви на земле, силы и разум для проповеди Слова Божия. Они обрели способность говорить на не известных им ранее языках и получили возможность проповедовать веру Христову в разных уголках мира. Таким образом, в мире утвердилась христианская вера, новозаветная Церковь начала свою историю, поэтому Пятидесятница считается днём рождения Христианской Церкви и торжественно празднуется с древнейших времен.

Название праздник получил потому, что это событие совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, который отмечался после иудейской Пасхи в 50-й день. А название "День Святой Троицы" объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась "совершительная деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве спасения человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты".

Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распространяться. Сначала апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по разным странам для проповеди всем народам. Благодать Святого Духа, которая была дана апостолам явно в виде огненных языков, теперь подается в Церкви невидимо: в ее святых таинствах через священнослужителей.

В день святой Троицы храмы украшают зеленью и цветами, которые приносят верующие как символ жизни и обновления. После Божественной литургии в праздник Троицы в храмах совершается особая вечерня с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также встают на колени, впервые после Пасхи.