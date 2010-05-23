Православные сегодня празднуют день Святой Троицы
Сегодня христиане празднуют День святой Троицы (Пятидесятницы) – один из 12 главных церковных праздников. День Троицы является точкой отсчета христианского вероучения, начала апостольской проповеди, зарождения Церкви.В праздник Пятидесятницы вспоминается и прославляется сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. Святой Дух появился в виде пламени, сошел на каждого из апостолов и дал ученикам Иисуса благодать священства для устроения Церкви на земле, силы и разум для проповеди Слова Божия. Они обрели способность говорить на не известных им ранее языках и получили возможность проповедовать веру Христову в разных уголках мира. (ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ)
Сегодня православные верующие празднуют день Святой Троицы.
Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена - они символизируют обновление души.
Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, потому этот день еще называют Пятидесятницей.
Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое обещал им Христос еще перед своим Вознесением. Схождение Святого Духа символизирует заботу всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, Бог Дух Святой освящает мир через Церковь и проповедь веры для всех народов.
В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели «дар языков» - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Таким образом, они получили возможность проповедовать веру Христову в разных уголках мира. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.
После Божественной литургии на праздник Троицы в храмах осуществляется особая вечерня с чтением поклонных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также стают на колени, впервые после Пасхи.
В канун Троицы Церковь установила Троицкую субботу, в которую осуществляется поминание покойников, а в понедельник, сразу после Троицы, празднуется День Святого Духа.