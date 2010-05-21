Сегодня День Иоанна Богослова - покровителя авторов, редакторов и издателей

Сегодня православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Его считают покровителем авторов, редакторов и издателей.

Празднование Дня святого апостола Иоанна Богослова установлено церковью в память ежегодного схождения в этот день на месте его погребения тончайшего розового праха, который верующие собирают для исцеления от болезней.

Апостол Иоанн Богослов – автор "Откровения Иоанна Богослова".

Согласно церковному писанию, Иоанн Богослов со своим старшим братом Иаковом был призван Господом в число Своих избранных учеников. Апостол Иоанн был особенно любим Господом - был одним из трех учеников, которых Христос особенно приблизил к Себе. Во время Тайной Вечери Иоанн возлежал рядом с Господом, и, по знаку апостола Петра, склонился на грудь Спасителя и спросил Его об имени предателя. У подножия Креста он был усыновлен Божьей Матерью, и с этого времени как любящий сын заботился о Ней вплоть до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.

В своих писаниях Иоанн Богослов акцентирует внимание на проявлениях неизреченной любви Бога к миру и человеку. Основная мысль писаний апостола сводится к понятию, что Бог есть Любовь. И сам он постоянно призывает учеников к взаимной любви.

Дата рождения апостола Иоанна истории неизвестна, умер Иоанн Богослов в 101 году нашей эры.

Кроме писателей, редакторов, издателей, книгопечатников своим покровителем его считают продавцы книг и работники бумажной промышленности.

В День Иоанна Богослова наши предки встречали прохожих на перекрёстках, делились с ними обетным пирогом, который специально для этого случая пекли хозяйки.

Встреча с бедняком считалась счастьем, милостью Божией.

По погодным приметам, если в день Ивана дожди, значит грибов летом будет много.

В православном календаре в День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова именины у Ивана, Арсения и Адриана.