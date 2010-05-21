Сегодня День Иоанна Богослова - покровителя авторов, редакторов и издателей
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова считают покровителем авторов, редакторов и издателей.Празднование Дня святого апостола Иоанна Богослова установлено церковью в память ежегодного схождения в этот день на месте его погребения тончайшего розового праха, который верующие собирают для исцеления от болезней.Апостол Иоанн Богослов – автор "Откровения Иоанна Богослова".В День Иоанна Богослова наши предки встречали прохожих на перекрёстках, делились с ними обетным пирогом, который специально для этого случая пекли хозяйки.Встреча с бедняком считалась счастьем, милостью Божией.По погодным приметам, если в день Ивана дожди, значит грибов летом будет много.В православном календаре в День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова именины у Ивана, Арсения и Адриана. (ЧИТАТЬ О ПРАЗДНИКЕ БОЛЬШЕ)
Сегодня православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Его считают покровителем авторов, редакторов и издателей.
Празднование Дня святого апостола Иоанна Богослова установлено церковью в память ежегодного схождения в этот день на месте его погребения тончайшего розового праха, который верующие собирают для исцеления от болезней.
Апостол Иоанн Богослов – автор "Откровения Иоанна Богослова".
Согласно церковному писанию, Иоанн Богослов со своим старшим братом Иаковом был призван Господом в число Своих избранных учеников. Апостол Иоанн был особенно любим Господом - был одним из трех учеников, которых Христос особенно приблизил к Себе. Во время Тайной Вечери Иоанн возлежал рядом с Господом, и, по знаку апостола Петра, склонился на грудь Спасителя и спросил Его об имени предателя. У подножия Креста он был усыновлен Божьей Матерью, и с этого времени как любящий сын заботился о Ней вплоть до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.
В своих писаниях Иоанн Богослов акцентирует внимание на проявлениях неизреченной любви Бога к миру и человеку. Основная мысль писаний апостола сводится к понятию, что Бог есть Любовь. И сам он постоянно призывает учеников к взаимной любви.
Дата рождения апостола Иоанна истории неизвестна, умер Иоанн Богослов в 101 году нашей эры.
Кроме писателей, редакторов, издателей, книгопечатников своим покровителем его считают продавцы книг и работники бумажной промышленности.
В День Иоанна Богослова наши предки встречали прохожих на перекрёстках, делились с ними обетным пирогом, который специально для этого случая пекли хозяйки.
Встреча с бедняком считалась счастьем, милостью Божией.
По погодным приметам, если в день Ивана дожди, значит грибов летом будет много.
В православном календаре в День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова именины у Ивана, Арсения и Адриана.