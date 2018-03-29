Три минуты у Туринской Плащаницы

Для получения шенгенской визы во время собеседования в итальянском консульстве оказалось достаточно двух слов… «Туринская Плащаница». И уже через неделю, сидя у иллюминатора, я разглядывала проплывающие под крылом самолета альпийские пики, зеленые поля и змейки рек. Маленький аэропорт у подножия Западных Альп, автобус, и… Вот он, Турин – центр провинции Пьемонт, столица Савойской династии (род, правивший здешними местами с XI века), и в прошлом, недолгое время – столица всей Италии. А также - родина футбольного клуба «Ювентус» и известных во всем мире автомобильных заводов «Фиат».



Турин. Площаь Кастелло

Современный индустриальный город, где органично соседствуют античность и барокко, всегда полон туристов со всего мира. Но эта весна в городе особенная. Ныне Турин привлекателен не только своими великолепными музеями и палаццо, главная цель гостей Турина в эти дни – это посещение Сидонской капеллы.

Именно в этом храме с 10 апреля по 23 мая выставлена для поклонения величайшая христианская святыня – погребальные пелены, в которые Иосиф Аримафейский и жены-мироносицы завернули после крестных страданий и распятия Тело Христово. Тонкий льняной плат, размером приблизительно четыре метра на метр, хранит подлинные отпечатки тела и лика Иисуса Христа и известен как Туринская Плащаница. В 1204 г. Плащаница была вывезена крестоносцами из разграбленного Константинополя и после путешествий по Европе хранится в подклетьи Сидонской капеллы.



Тонкий льняной плат, размером приблизительно четыре метра на метр, хранит подлинные отпечатки тела и лика Иисуса Христа

Выставляется святыня для поклонения редко, последний раз это происходило десять лет назад, в 2000 году. Паломников множество, но привычного для нас столпотворения нет. Все расписано и продумано до мелочей. Чтобы попасть в эти дни в Сидонскую капеллу, нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте, посвященном Туринской Плащанице, у которого, кстати, есть и русская версия. Для тех, кто не успел этого сделать на родине, зарезервировать время посещения святыни можно и в Турине – в книжном магазине на площади Кастелло, расположенном перед собором. Здесь пилигримам предлагают приобрести на память о паломничестве всевозможные сувениры: книги, иконы, фильмы, репродукции Плащаницы. В магазине людно и покупатели сувениров выстраиваются в очередь. У капеллы - множество полиции и волонтеров в национальных костюмах, дежурят медики… Все готовы ответить на любой вопрос.

Наша интернациональная группа зарегистрирована на поклонение Плащанице на восемь часов утра. В группе православные паломники из Москвы (Троице-Сергиевой Лавры), из Молдовы, Лондона и Киева. Договариваемся, что стоя в очереди к Плащанице, будем читать акафист Иисусу Сладчайшему и пропоем пасхальные стихиры, но еще раз убеждаемся в том, человек предполагает, а Бог располагает. На деле, в эти утренние часы народу оказывается совсем мало, и мы чуть ли не бегом проходим весь маршрут, который начинается в подвале Сидонской капеллы и завершается у святой Плащаницы.

Перед тем, как войти в капеллу, для посетителей демонстрируется специально снятый фильм. В нем котором идет речь о частях Плащаницы, на которых отобразились израненные и прободенные руки, ноги, туловище, спина и лик Спасителя. Просмотр фильма оказался просто необходим, ведь на пребывание перед святыней отводится не более трех минут.

Подойти приложиться к святыне, как принято в православной традиции, к сожалению, нельзя, потому что Плащаница размещена в алтарной части капеллы, на высоте примерно 3 метра, за бронебойным стеклом, а перед ней установлены специальные заграждения. Почетный караул гвардейцев по краям и дамочка, читающая в микрофон молитву на латыни. Но лучше бы она молчала!.. В эти минуты так хочется тишины!..

Плащаница подсвечивается сзади и еще издали видны все ее детали. Все именно так, как мы когда-то о ней читали и видели при просмотре фильма: неяркие золотисто-коричневые отпечатки Святого Тела Христова, израненого во время пыток и казни. Совсем нет времени рассмотреть Плащаницу как следует, надо успеть самое главное – скорее помолиться, пока не попросили уходить. Чувствую себя Фомой, ведь «блаженны не видевшие и верующие». Кладу с молитвой несколько поклонов. Странно, но даже чтица не мешает, ее как-будто нет: только я и Господь. Время быстро истекает и нас просят уходить, чтобы освободить место для следующей группы паломников. Уходить не хочется, но таков порядок. Узнаю, что помолиться можно в конце храма, перед выходом, или в центральном нефе храма.

Наш дальнейший путь лежит к святыням Милана - грандиозному собору Дуому, базилике Сан Амброджио, Сан Лоренцо, и церкови Санта Мария делла Грацие. Паломничество заканчивается молитвами перед мощами святителя Амвросия Медиоланского, святых мучеников Гервасия и Протасия, а также мученицы Наталии.

Как правило, Ватикан открывает доступ к святыне каждые 25 лет. В XX веке реликвию открывали на всеобщее обозрение лишь четырежды.

Ожидается, что в следующий раз доступ к Туринской Плащанице откроется не ранее, чем через 10 лет.

Монахиня Херувима (Римская), Свято-Флоровский женский монастирь, г. Киев, для УНИАН



