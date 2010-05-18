В Житомирской области сгорела церковь1710 года постройки

В результате удара молнии в селе Голубиевичи Народничского района Житомирской области сгорела церковь 1710 года постройки.

Как сообщает пресс-служба МинЧС, случившийся около 13.00 17 мая разряд молнии стал причиной пожара, на место которого выехало отделение Государственной пожарной охраны. К 17.20 пожар был полностью ликвидирован, однако здание церкви оказалось полностью уничтоженным.

Сгоревшая церковь принадлежала Овручской епархии Московского патриархата, была недействующей и памятником архитектуры не являлась. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Житомирской области.