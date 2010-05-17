Софию Киевскую могут исключить из списка охраняемых объектов ЮНЕСКО

ЮНЕСКО угрожает вывести национальный заповедник София Киевская из списка мирового наследия уже в августе этого года, когда состоится следующая сессия, пишет газета Сегодня.

Как пишет издание, причиной такого решения может стать хаотичная застройка вокруг памятника.

Член национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Ярослав Яцкив рассказал, что на заседаниях уже обсуждают применение таких радикальных мер.

"В список мирового наследия войти очень сложно, а вот выйти - проще простого. Сейчас к этому все и идет", - сказал Яцкив.

Замминистра по вопросам регионального строительства и архитектуры Игорь Соколов заявил, что насчитал 30 участков земли вокруг заповедника, которые столичная мэрия в последнее время отдала под застройку. Согласно правилам ЮНЕСКО, новостройки должны быть ниже купола златоверхого, и не нарушать эстетику Софии Киевской - бросаться в глаза должен храм, а не высотки. Боится замминистра того, что на этих 30 участках земли в дальнейшем будут сооружены высотные здания. Так, как это произошло с домом на переулке Рыльского. Там по плану должны были соорудить семиэтажный жилой дом, а потом внезапно достроили еще мансарду и несколько этажей - получилось 11-этажное здание.

Вместе с тем, начальник главка охраны культурного наследия КГГА Руслан Кухаренко заявил, что не подписывался ни под одним строительством в буферной зоне Софии Киевской.

"Это делали наверху", - отметил Кухаренко.

"Дело в том, что в законе есть много дырок. Там написано, что в буферной зоне строить выше 25 метров (семь этажей) нельзя, и в то же время написано, что можно сделать исключение. То есть соорудить высотку, предварительно утвердив это строительство с тем же ЮНЕСКО", - подчеркнул Кухаренко, добавив, что на практике все прибегают именно к исключениям. По его словам, забрать участки уже почти невозможно - разве что можно подкорректировать проекты, пишет издание.

Что касается уже имеющихся зданий, то, по словам Яцкива, сделать уже ничего нельзя.

"Не резать же их. Вопрос в том, чтобы не усугубить ситуацию", - сказал Яцик.

Вместе с тем, гендиректор заповедника Неля Куковальская рассказала, что уровень грунтовых вод под заповедником поднялся на семь метров.

"Фундамент в Софийской церкви очень маленький, то есть вода может его просто смыть", - сказала Куковальская.

Один из авторов генплана столицы Николай Демин заявил, что никто не наблюдал грунтовые воды уже 20 лет, отметив, что 40% всех труб дырявые.

По словам Кухаренко, памятник может "не дожить" до реставрации, ведь только ее проектирование займет около года, пишет издание.

Напомним, что в сентябре прошлого года, Киевская городская государственная администрация предложила Киевсовету согласовывать с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО проекты строительства объектов в охранных зонах национального заповедника София Киевская и Киево-Печерской лавры.

Эксперты ЮНЕСКО рекомендовали Киеву ввести мораторий на строительство высоток, которые нивелируют панораму исторического монастырского ландшафта на берегах Днепра и организовать эффективное сохранение не только зданий Киево-Печерской Лавры, но и природного ландшафта.

