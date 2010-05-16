Под Полтавой отслужили панихиду по жертвам политрепрессий

Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, в урочище Трибы (Полтавский район) состоялся областной траурный митинг и возложение цветов к памятному знаку жертвам репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, в память о жертвах репрессий отслужили панихиду, а представители власти и общественности акцентировали внимание на том, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Они возложили венки и цветы к памятнику - Кресту жертвам сталинского террора.

По данным историков, начиная с 1929 года в Полтавской области, которая считается одной из наиболее пострадавших регионов от сталинской политики тоталитарного режима, было репрессировано более 400 тыс. жителей.

Урочище Трибы является местом массового захоронения невинно расстрелянных жертв политических репрессий 1937-1938 годов.