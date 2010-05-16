В Луцке установлен памятник Николаю Теодоровичу

В Луцке установлен памятник выдающемуся краеведу, педагогу и церковному деятелю, автору пятитомного издания по истории края и Православной Церкви на Волыни Николаю Теодоровичу. Памятник установлен возле Свято-Покровского храма на ул. Караимской.

Памятник построен с благословения Митрополита Луцкого и Волынского НИФОНТА. Автором монумента Николаю Теодоровичу является волынский скульптор Ирина ДАЦЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия монумента приняли участие председатель облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК, народный депутат Украины Анатолий ГОРБАТЮК, церковные и общественные деятели Волыни, историки, краеведы и представители СМИ.

„Увековечивая память земляка Николая Теодоровича, труды которого являются основой для наших краеведов и историков, мы делаем общее Божье дело. Мы видим, что наши корни крепки и глубоки - таким должно быть и наше государство”, - отметил Б.КЛИМЧУК. Он также поблагодарил всех причастных к установлению памятника, при этом отметив, что "сооружение монументна - это хороший пример работы власти духовной и светской".

Справка УНИАН. Н.Теодорович (1856-1917) - исследователь истории (в частности церковной) Волыни; из рода священников, учился в Петербургской духовной академии, был инспектором школ в г. Седлец (Подляшье), преподавателем Волынской духовной семинарии (г. Кременец).