Студента-семинариста подозревают в краже антиквариата

Львовские милиционеры задержали студента-семинариста за кражу антикварных вещей из частного дома доцента одного из львовских университетов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, доцент университета любил антикварные вещи и хранил их в специально арендованном для этого доме. А чтобы кто-нибудь не соблазнился на раритеты, нанял сторожем студента-семинариста, полностью доверяя будущему священнику, отметили в ГУ МВД.

Спустя некоторое время доцент, обнаружив пропажу старинных часов, посуды, картин и икон, обратился с заявлением о краже во Франковский райотдел милиции Львова.

Как рассказал УНИАН начальник Франковского райотдела внутренних дел Роман РЫБИЦКИЙ, в ходе расследования стражи порядка заподозрили в причастности к краже антикварных вещей сторожа-семинариста, которого впоследствии узнали продавцы антикварных магазинов, куда будущий священник сбывал краденное.

«Парень был добросовестным охранником, пока не узнал, что охраняет. Когда узнал, подделал ключ и стал понемножку продавать ценные вещи», - сообщил Р.РЫБИЦКИЙ.

Семинарист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.