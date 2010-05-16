В Сумах отслужили общую молитву

Сегодня в Сумах на площади Независимости состоялась общая молитва и праздничный концерт, приуроченные ко Дню матери и Дню семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, впервые в области около 30 священнослужителей Украинской православной церкви Киевского патриархата, Римско-католической церкви и евангельских церквей помолились за благополучие и здоровье матерей и детей.

«Мы видим проблемы общества: детей-сирот больше, чем после войны, матери не знают, как воспитать и обеспечить своих детей. И в этом году на меня как будто снизошло благословение от Господа – «соберитесь на общем собрании, молитесь, и я отвечу». Мы верим в силу молитвы, и верим, что Господь услышит ее. Я очень рада, что наше предложение поддержали представители других церквей», – отметила организатор мероприятия председатель правления миссии «Эсфирь» Валентина МАЯК.

После совместной молитвы на площади состоится праздничный концерт.